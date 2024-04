Die neue Go-to-E-Mail-Plattform für Ihr SaaS Hier ist der Grund: Erstellen, integrieren, versenden, automatisieren und analysieren Sie Ihre E-Mails ganz einfach. Sidemail ist vollgepackt mit Vorlagen für jedes Szenario und jede Funktionalität, damit Sie in wenigen Minuten loslegen können. Das heißt, Sie können sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können, während Ihr gesamtes E-Mail-Spiel so einfach ist wie das Zubereiten einer Tasse Kaffee.

Website: sidemail.io

