Das meistbesuchte tschechische Internetportal mit Suchmaschine, E-Mail, aktuellen Nachrichten, Wettervorhersage und nützlichen Links. Seznam.cz ist ein Webportal und eine Suchmaschine in der Tschechischen Republik. 1996 von Ivo Lukačovič in Prag als erstes Webportal in der Tschechischen Republik gegründet.

Website: seznam.cz

