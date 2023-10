Antworten, die Sie wollen. Inhalte seit Tagen. Was will man mehr? Ask.com ist ein auf Fragen und Antworten ausgerichtetes E-Business, das 1996 von Garrett Gruener und David Warthen in Berkeley, Kalifornien, gegründet wurde. Die ursprüngliche Software wurde von Gary Chevsky nach seinem eigenen Entwurf implementiert. Warthen, Chevsky, Justin Grant und andere bauten die frühe Website AskJeeves.com um diese Kernmaschine herum auf.

Website: ask.com

