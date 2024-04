Picsellia bietet einen kompletten KI-Entwicklungsstapel, der für Bilder optimiert ist: Er deckt alle Schritte ab, die für die Bereitstellung eines Computer-Vision-Modells in der Produktion erforderlich sind. Nutzer können ihre KI-Modelle direkt auf der Plattform strukturieren, betreiben und verbessern. Picsellias Hauptmerkmale: * Datenverwaltung: Speichern, suchen, filtern und kommentieren Sie Ihre Daten an einem einzigen Ort. Mit der zentralisierten und intuitiven Beschriftungsoberfläche von Picsellia können Ihre Teams gleichzeitig Anmerkungen machen. * Experimentverfolgung: Verfolgen und vergleichen Sie Ihre Experimente und finden Sie Ihr Modell mit der besten Leistung. Sobald dies erledigt ist, hilft Ihnen Picsellia dabei, die beste Hyperparameterkombination zu finden, um die Leistung Ihres Modells zu optimieren. * Verarbeitungen: Führen Sie Aufgaben wie Datenerweiterung direkt auf der Plattform aus. Automatisieren Sie Ihre Prozesse und starten Sie sie zum gewünschten Zeitpunkt und mit den gewünschten Daten. * Modellbereitstellung: Stellen Sie Ihre Modelle in nur einer Minute in der Produktion bereit, mit oder ohne Server. Sie erhalten einen skalierbaren und serverlosen API-Endpunkt! * Modellüberwachung: Überwachen Sie die Leistung Ihres Modells in Echtzeit. Identifizieren und beheben Sie potenzielle Fehlerfälle, bevor Ihre Kunden sie bemerken. Richten Sie Benachrichtigungen ein. * Automatisierte Pipelines: Verwandeln Sie den Lebenszyklus Ihres Lebenslaufs in einen Workflow. Visualisieren und überprüfen Sie Ihre Vorhersagen direkt, um Ihre Trainingsdaten zu verbessern und die Effizienz Ihrer Modelle zu steigern. Picsellia ist so konzipiert, dass es so erweiterbar wie möglich ist. Unsere Kunden sind nicht an unsere Produkte gebunden, da wir eine offene Umgebung bieten. Es fördert die Zusammenarbeit, reduziert Fehlerraten und passt sich Ihrem Unternehmen an.

Website: picsellia.com

