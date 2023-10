Databricks ist ein Unternehmen, das von den ursprünglichen Entwicklern von Apache Spark gegründet wurde. Databricks entstand aus dem AMPLab-Projekt an der University of California, Berkeley, das an der Entwicklung von Apache Spark beteiligt war, einem Open-Source-Framework für verteiltes Computing, das auf Scala aufbaut. Databricks entwickelt eine webbasierte Plattform für die Arbeit mit Spark, die automatisiertes Clustermanagement und Notebooks im IPython-Stil bietet. Neben dem Aufbau der Databricks-Plattform ist das Unternehmen Mitorganisator großer offener Online-Kurse zu Spark und veranstaltet die größte Konferenz zu Spark – den Spark Summit.

Website: accounts.cloud.databricks.com

