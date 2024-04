Lightly AI

Lightly hilft Teams für maschinelles Lernen, bessere Modelle durch bessere Daten zu erstellen. Es ermöglicht Unternehmen, durch aktives Lernen die richtigen Daten für das Modelltraining auszuwählen. Wählen Sie mithilfe fortschrittlicher Filter- und aktiver Lernalgorithmen intelligent die besten Beispiele für das Modelltraining aus. * Gleichen Sie Ihre Klassenverteilungen aus, beseitigen Sie Redundanzen und Datensatzverzerrungen. Kennzeichnen Sie nur die besten Daten für das Modelltraining, bis Sie Ihre Zielgenauigkeit erreicht haben. * Analysieren Sie die Qualität und Vielfalt Ihrer Datensätze. Verstehen Sie Ihre Daten besser mit den ganzheitlichen Ansichten von Lightly vom Gesamtbild bis hin zu den kleinsten Nuancen Ihrer Daten. Decken Sie Klassenverteilungen, Datensatzlücken und Darstellungsverzerrungen vor der Kennzeichnung auf, um Zeit und Geld zu sparen. * Überwachen Sie die Leistung Ihres Modells in der Produktion. Erkennen Sie Ausreißer und Fehlerfälle. * Wählen Sie Daten außerhalb der Verteilung direkt am Edge oder in der Cloud aus. Senden Sie Daten zur erneuten Schulung und Aktualisierung des Modells zurück. * Verwalten Sie Ihren Datensatz. Verfolgen Sie verschiedene Versionen, und sobald Ihr Datensatz fertig ist, können Sie ihn einfach per Knopfdruck mit der Beschriftung teilen. Das ist Lightly: Das durchgängige aktive Lernen

