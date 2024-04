Cleanlab wurde am MIT entwickelt und hat sich bei Fortune-500-Unternehmen bewährt. Es bietet die weltweit beliebteste datenzentrierte KI-Software. Die meisten KI- und Analysefunktionen werden durch Datenprobleme beeinträchtigt (Dateneingabefehler, falsche Beschriftung, Ausreißer, Mehrdeutigkeiten, Beinahe-Duplikate, Datendrift, minderwertige oder unsichere Inhalte usw.); Mit der Cleanlab-Software können Sie sie automatisch in jedem Bild-/Text-/Tabellendatensatz beheben. Diese No-Code-Plattform kann auch große Datensätze automatisch kennzeichnen und robuste Vorhersagen für maschinelles Lernen liefern (über Modelle, die automatisch auf automatisch korrigierten Daten trainiert werden). Was kann ich von der Cleanlab-Software bekommen? 1. Automatisierte Validierung Ihrer Datenquellen (Qualitätssicherung für Ihr Datenteam). Die Daten Ihres Unternehmens sind Ihr Wettbewerbsvorteil. Lassen Sie nicht zu, dass Lärm ihren Wert schmälert. 2. Bessere Version Ihres Datensatzes. Verwenden Sie den von Cleanlab erstellten bereinigten Datensatz anstelle Ihres ursprünglichen Datensatzes, um zuverlässigeres ML/Analytics zu erhalten (ohne Änderungen an Ihrem vorhandenen Code). 3. Bessere ML-Bereitstellung (kürzere Zeit bis zur Bereitstellung und zuverlässigere Vorhersagen). Lassen Sie Cleanlab automatisch den gesamten ML-Stack für Sie verwalten! Stellen Sie mit nur wenigen Klicks genauere Modelle als fein abgestimmte OpenAI-LLMs für Textdaten und den neuesten Stand der Technik für Tabellen-/Bilddaten bereit. Verwandeln Sie Rohdaten in zuverlässige KI und Analysen, ohne den gesamten manuellen Datenvorbereitungsaufwand.

