Ottomatik ist ein Backup-as-a-Service (BaaS)-Diensttyp, was bedeutet, dass Sie seinen Agenten auf Ihren Servern installieren und die gesicherten Daten über sein Admin-Panel verwalten müssen. Ottomatik ist ein kostenpflichtiger Dienst, es gibt jedoch weiterhin eine kostenlose Option, die für Benutzer mit nur einem Server geeignet ist. Mit der kostenlosen Nutzung können Sie also einen Backup-Auftrag mit einer maximalen Backup-Häufigkeit von einmal täglich erstellen und erhalten weiterhin Unterstützung für das Senden von Backup-Daten an Ihre Speicherkonten wie Google Drive, Amazon S3 usw. Für kritischere Websites und Server könnten Sie jedoch die Verwendung des Professional-Pakets in Betracht ziehen, das mehr Backup-Jobs und eine maximale Backup-Frequenz von alle 5 Minuten ermöglicht und so eine Datensicherung in Echtzeit gewährleistet.

Website: ottomatik.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Ottomatik verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.