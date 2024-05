Nexetic Shield ist ein Cloud-Backup-Dienst, der eine unbegrenzte Sicherung der Daten Ihres Unternehmens bietet. Unser Backup-Service sichert automatisch alle Ihre Dateien und Dateiänderungen, die sich auf Ihrem Computer befinden. Wenn Ihr Firmen-Laptop oder Desktop-Computer beschädigt ist, verloren geht oder gestohlen wird oder Sie einfach nur die Zeit zurückdrehen möchten, können Sie alles per Knopfdruck wiederherstellen. Alle von uns gesicherten Daten können auch auf einem anderen Computer wiederhergestellt werden. Shield arbeitet völlig autonom. Es geht immer darum, eine Sicherungskopie Ihrer Daten zu erstellen, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Wenn Sie Shield verwenden, müssen Sie sich keine Sorgen über den Verlust wichtiger Unternehmensdaten machen. Hauptmerkmale * Kontinuierliche Desktop- und Laptop-Sicherung * Unbegrenzte Daten – Unbegrenzte Dateiversionen * Einfache Wiederherstellung in einem Schritt – zurück zum ursprünglichen Speicherort * Keine Bandbreitenbeschränkungen | Maximale Upload-Geschwindigkeit * 1 Jahr Aufbewahrung gelöschter Dateien * Daten werden in Finnland (nicht in den USA) gespeichert. * Gemäß den Datenschutzrichtlinien der EU. * Hardware der Enterprise-Klasse * Erschwingliche Skalierbarkeit * Daten mit AES 256-Technologie verschlüsselt

Website: nexetic.com

