Pro Backup ist eine sichere und benutzerfreundliche Backup-App für beliebte Cloud-Apps wie Airtable, Asana, ClickUp, monday.com und Trello. Die Verwendung einer Cloud-App zur Verwaltung Ihres Unternehmens kann ziemlich beängstigend sein, da es oft sehr einfach ist, geschäftskritische Informationen zu löschen. Durch ein robustes, unabhängiges Backup Ihrer Cloud-Daten schützen Sie Ihr Team vor versehentlichen oder böswilligen Löschungen oder anderen Worst-Case-Szenarien. Hauptmerkmale: * Einfache Bedienung: Richten Sie eine Verbindung mit Ihrer Cloud-App ein und wir kümmern uns um alles Weitere. Die Einrichtung und Ausführung Ihrer Backups dauert nur 1 Minute. * Schnappschüsse: Suchen und laden Sie Schnappschüsse verschiedener Datentypen wie Aufgaben, Projekte, Kommentare, benutzerdefinierte Felder usw. herunter. * Wiederherstellen: Stellen Sie Daten wieder her, indem Sie mit nur wenigen Klicks Kopien Ihrer gesicherten Daten erstellen. * Sicher: Wir speichern Ihre Daten in verschlüsselten Dateien. Wir speichern alles in der EU und halten alle DSGVO-Gesetze ein.

Website: probackup.io

