Mango Languages ​​ist eine Online-Sprachlernressource mit Sitz in Farmington Hills, Michigan. Jason Teshuba, Mike Teshuba, Ryan Whalen und Mike Goulas gründeten den Dienst im Jahr 2007. Jason Teshuba fungiert als CEO von Mango Languages. Mit Stand April 2019 bietet Mango Languages ​​71 Sprachkurse an. Darüber hinaus bietet der Dienst Englischunterricht in 17 Sprachen und Spezialkurse zur Vermittlung kultureller Unterschiede an. Auf die Kurse kann über einen Webbrowser oder eine App zugegriffen werden. Im Jahr 2013 erzielte Mango Languages ​​einen Umsatz von 7,9 Millionen US-Dollar. Im Juni 2019 führte Mango eine neue Markenidentität ein und veröffentlichte „große Weiterentwicklungen seiner Plattform“, darunter „neue personalisierte, adaptive, konversationsbasierte Lektionen in über 70 Sprachen für das Internet“. , iOS und Android.“

Website: learn.mangolanguages.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mango Languages verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.