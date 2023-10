Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) ist eine amerikanische Plattform, die eine Website zum Sprachenlernen und eine mobile App sowie eine digitale Prüfung zur Beurteilung der Sprachkenntnisse umfasst. Das Unternehmen nutzt das Freemium-Modell; Die App und die Website sind kostenlos zugänglich, Duolingo bietet jedoch auch einen kostenpflichtigen Premium-Service an. Zum 30. Juni 2020 bot die Sprachlern-Website und -App 95 verschiedene Sprachkurse in 38 Sprachen an. Die App hat weltweit über 300 Millionen registrierte Benutzer.

Website: duolingo.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Duolingo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.