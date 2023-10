Heroku ist eine Cloud-Plattform als Service (PaaS), die mehrere Programmiersprachen unterstützt. Als eine der ersten Cloud-Plattformen befindet sich Heroku seit Juni 2007 in der Entwicklung, als es nur die Programmiersprache Ruby unterstützte, jetzt aber Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP und Go unterstützt. Aus diesem Grund gilt Heroku als polyglotte Plattform, da sie über Funktionen verfügt, mit denen Entwickler Anwendungen auf ähnliche Weise in den meisten Sprachen erstellen, ausführen und skalieren können. Heroku wurde 2010 von Salesforce.com für 212 Millionen US-Dollar übernommen.

Website: heroku.com

