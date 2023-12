GreenRope ist eine umfassende Komplettlösung für CRM, Marketingautomatisierung und Kundenservice, die für Unternehmen entwickelt wurde, die Großes leisten. GreenRope vereint Vertrieb, Marketing und Betrieb in einer hochgradig anpassbaren Softwarelösung, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. GreenRope ist mehr als Software, es ist eine Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Wir helfen unseren Benutzern, Abteilungssilos aufzubrechen, um optimierte Geschäftsprozesse zu schaffen. Das CRM von GreenRope verfügt über alle Tools und Integrationen, die Sie für Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betrieb benötigen. Echte Leistung entsteht durch einen integrierten Ansatz, und genau das bietet GreenRope. GreenRope umfasst erweiterte Marketing-Automatisierungsfunktionen, Drag-and-Drop-Customer-Journey-Mapping, Vertriebsautomatisierung, Kundenservice-Tools und eine Toolbox mit anderen Funktionen, die Sie bei der Verwaltung und dem Betrieb Ihres Unternehmens unterstützen. Mit GreenRope haben Sie die Kontrolle über Ihr gesamtes Unternehmen, vom Vertrieb über das Marketing bis hin zum Kundenservice. Sie erhalten eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden und eine bessere Möglichkeit, Ihre KPIs zu verwalten und zu erreichen. GreenRope ist eine der einzig echten Komplettlösungen. Jeder in Ihrem Unternehmen kann GreenRope verwenden, um Verkäufe zu verwalten, Marketinginitiativen voranzutreiben und Daten zu nutzen, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen. Außerdem sind zusätzliche Benutzer immer kostenlos. Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline effektiv mit umfassenden Sales-Enablement-Tools. Passen Sie die Art und Weise an, wie Sie Ihre Kontakte anzeigen, Termine planen, Nachverfolgungen automatisieren und ganz einfach alle Verkaufschancen anzeigen. GreenRope bietet Ihnen eine Marketingautomatisierung, die einfach einzurichten, zu testen und auszuführen ist. Verpassen Sie keine Gelegenheit, durch personalisierte Kommunikation und datengesteuerte Strategien das beste Kundenerlebnis zu bieten. Mit GreenRope können Sie mehrere Kanäle – Websites, E-Mail, Mobilgeräte, soziale Netzwerke und mehr – alle auf derselben Plattform verwalten. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie uns rund um die Uhr per Chat, E-Mail und mehr. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Onboarding mit personalisierten Schulungen, einem Zertifizierungsprogramm und Hunderten von Online-Ressourcen, um Ihren Erfolg sicherzustellen. GreenRope ist ein Unternehmen, bei dem es darum geht, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Seit unserer Gründung im Jahr 2008 haben wir uns von einem der ersten E-Mail-Marketing-Dienstleister zum ersten wirklich vollständigen CRM auf dem Markt entwickelt. Durch die Kombination von Vertrieb, Marketing und Betrieb auf einer einzigen Plattform inspiriert GreenRope die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Wir leben diese Kultur der Zusammenarbeit und hören Menschen wie Ihnen zu, um das aufzubauen, was SIE für die Führung Ihres Unternehmens wollen. Das Complete CRM von GreenRope hilft Geschäftsinhabern, Vertriebsleitern und Vermarktern, die Lücke zwischen Abteilungen zu schließen und Daten überall zugänglich zu machen, sodass Ihr Unternehmen reibungslos und effektiv läuft und über alle Informationen verfügt, die ein Team benötigt, um seine Leads und Kunden besser anzusprechen und zu bedienen.

