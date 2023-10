Verwenden Sie Vault, um Daten aufzubewahren, aufzubewahren, zu durchsuchen und zu exportieren, um die Aufbewahrungs- und eDiscovery-Anforderungen Ihres Unternehmens zu unterstützen. Vault unterstützt: - Gmail-Nachrichten – Chats im klassischen Hangouts mit aktiviertem Verlauf und protokollierte Google Talk-Chats - Google Groups - Dateien in Google Drive - Gespräche in Google Chat mit aktiviertem Verlauf. - Aufzeichnungen in Google Meet

Website: ediscovery.google.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Google Vault verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.