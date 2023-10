Google Classroom ist ein kostenloser Webdienst, der von Google für Schulen entwickelt wurde und das Erstellen, Verteilen und Benoten von Aufgaben vereinfachen soll. Der Hauptzweck von Google Classroom besteht darin, den Prozess der Dateifreigabe zwischen Lehrern und Schülern zu optimieren. Es wird geschätzt, dass zwischen 40 und 100 Millionen Nutzer Google Classroom nutzen. Google Classroom integriert Dokumente, Tabellen, Folien, Gmail und Kalender in einer zusammenhängenden Plattform, um die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern zu verwalten. Schüler können über einen privaten Code zur Teilnahme an einer Klasse eingeladen oder automatisch aus einer Schuldomäne importiert werden. Lehrer können Aufgaben innerhalb des Google-Ökosystems erstellen, verteilen und markieren. Jede Klasse erstellt einen separaten Ordner im Laufwerk des jeweiligen Benutzers, in dem der Schüler Arbeiten einreichen kann, die von einem Lehrer benotet werden sollen. Aufgaben und Fälligkeitstermine werden zum Google-Kalender hinzugefügt. Jede Aufgabe kann zu einer Kategorie (oder einem Thema) gehören. Lehrer können den Fortschritt jedes Schülers überwachen, indem sie den Überarbeitungsverlauf eines Dokuments überprüfen, und nach der Benotung können Lehrer die Arbeit zusammen mit Kommentaren zurücksenden. Classroom verfügt auch über mobile Apps, die für Android und iOS verfügbar sind.

Website: edu.google.com

