Google Voice ist ein Telefondienst, der Anrufweiterleitungs- und Voicemail-Dienste, Sprach- und Textnachrichten sowie die Anrufbeendigung in den USA und im Ausland für Google-Kontokunden in den USA und für G Suite-Kunden in Kanada, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Portugal bereitstellt , Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Der Dienst wurde am 11. März 2009 von Google gestartet, nachdem das Unternehmen den Dienst GrandCentral übernommen hatte. Google Voice stellt jedem Benutzerkonto kostenlos eine US-Telefonnummer zur Verfügung, die der Benutzer aus verfügbaren Nummern in ausgewählten Vorwahlen auswählen kann. Anrufe an diese Nummer werden an Telefonnummern weitergeleitet, die jeder Benutzer im Konto-Webportal konfigurieren muss. Es können mehrere Ziele angegeben werden, die bei eingehenden Anrufen gleichzeitig klingeln. Für die Serviceeinrichtung ist eine Telefonnummer aus den USA erforderlich. Ein Benutzer kann Anrufe auf jedem der klingelnden Telefone annehmen und entgegennehmen, wie im Webportal konfiguriert. Während eines eingehenden Anrufs kann der Benutzer zwischen den konfigurierten Telefonen wechseln. Benutzer in den USA können ausgehende Anrufe zu inländischen und internationalen Zielen tätigen. Anrufe können von jedem der konfigurierten Telefone sowie von einer mobilen Geräte-App oder vom Kontoportal aus initiiert werden. Seit August 2011 können Benutzer in vielen anderen Ländern auch ausgehende Anrufe von der webbasierten Anwendung an inländische und internationale Telefonnummern tätigen. Viele andere Google Voice-Dienste – wie Voicemail, kostenlose Textnachrichten, Anrufliste, Anrufüberwachung, Blockierung von unerwünschte Anrufe und Sprachtranskription in Text von Voicemail-Nachrichten – stehen auch US-Bürgern zur Verfügung. Im Hinblick auf die Produktintegration können transkribierte und Audio-Voicemails, Benachrichtigungen über verpasste Anrufe und/oder Textnachrichten optional an ein E-Mail-Konto nach Wahl des Benutzers weitergeleitet werden. Darüber hinaus können Textnachrichten über die bekannte E-Mail- oder IM-Schnittstelle gesendet und empfangen werden, indem Textnachrichten in Zahlen in Google Talk gelesen bzw. geschrieben werden (PC-to-Phone-SMS). Mehrweg-Videokonferenzen von Google Voice (mit Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten) sind jetzt in Google+ Hangouts integriert. Der Dienst wird vom Benutzer in einer webbasierten Anwendung konfiguriert und verwaltet, die dem E-Mail-Dienst von Google, Gmail, nachempfunden ist, oder mit Android und iOS-Apps auf Smartphones oder Tablets. Google Voice bietet derzeit kostenlose PC-zu-Telefon-Anrufe innerhalb der USA und Kanada sowie PC-zu-PC-Sprach- und Videoanrufe weltweit zwischen Nutzern des Google+ Hangouts-Browser-Plugins (verfügbar für Windows, Intel-basiertes Mac OS Linux).Fast alle inländischen und ausgehenden Anrufe in die Vereinigten Staaten (einschließlich Alaska und Hawaii) und Kanada sind derzeit aus den USA und Kanada kostenlos und aus allen anderen Ländern 0,01 $ pro Minute. Internationale Anrufe werden nach einem auf der Google Voice-Website veröffentlichten Zeitplan abgerechnet. Ende 2009 hatte Google Voice etwa 1,4 Millionen Nutzer, von denen 570.000 den Dienst sieben Tage die Woche nutzten. Diese Zahl stieg deutlich an, nachdem Google seinen Google Voice-Dienst von „nur auf Einladung“ auf die Verfügbarkeit für alle Gmail-Abonnenten in den USA umgestellt hatte. In einem Wired-Blogbeitrag wurde im Jahr 2013 eine Zahl von 3,5 Millionen genannt. Google-Kontokunden in den meisten anderen Ländern außer den USA und Kanada können nur über die Integration mit Google Hangouts auf die Anrufbeendigungsdienste zugreifen.

Website: voice.google.com

