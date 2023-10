Gfycat (JIFEE-cat) ist ein Hosting-Unternehmen für benutzergenerierte Kurzvideos, das von Richard Rabbat, Dan McEleney und Jeff Harris gegründet wurde. Es gehörte 2013 zu den ersten Webdiensten, die die Videokodierung von GIFs anboten. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seitdem 12 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht. Derzeit bietet Gfycat eine Webplattform zum Hochladen und Hosten kurzer Videoinhalte sowie eine iMessage an App, eine Android-App und die GIF Brewery macOS-Anwendung zur GIF- und Videoerstellung. Es verfügt außerdem über Integrationen unter anderem mit Reddit, der Messaging-App Tango, Microsoft Outlook, Skype und WordPress. Es war Finalist für die Advertising Age Creativity Awards 2016 in der Kategorie „Startup to Watch“. Mit über 130 Millionen monatlich aktiven Nutzern gehört Gfycat derzeit zu den Top 57 in den USA. Die Nutzer konzentrieren sich hauptsächlich auf englischsprachige Länder, mit einer bedeutenden Präsenz in Europa und Lateinamerika. Es unterstützt sechzehn Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Ukrainisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Koreanisch und Arabisch. Die Nutzer sind überwiegend zwischen 18 und 35 Jahre alt. Gfycat hat Niederlassungen in Edmonton, Alberta und Palo Alto, Kalifornien. Im Jahr 2018 kam es bei Gfycat zu einem mutmaßlichen Datenverstoß; Schätzungsweise 8 Millionen Konten wurden kompromittiert und die Datenbank wurde auf dem Dream Market zum Verkauf angeboten. Im Dezember 2019 startete Gfycat redgifs.com für Inhalte für Erwachsene. Am 12. Mai 2020 verbot Gfycat die Inhalte für Erwachsene vollständig. Der gesamte Inhalt für Erwachsene wurde auf Redgifs.com verschoben.

