Flowbox ist ein preisgekröntes SaaS-Unternehmen, das eine visuelle Marketingplattform bietet, die Marken dabei unterstützt, soziale Inhalte während der gesamten Käuferreise zu nutzen und zu verbreiten, um Engagement, Social Proof und Verkäufe zu steigern. Das Herzstück von Flowbox liegt darin, wie Technologie Marken dabei helfen kann, eigene, bezahlte, verdiente und benutzergenerierte Inhalte für ein effektiveres, konvertierenderes und transparenteres Marketing und E-Commerce zu generieren und zu nutzen. Über unsere Plattform können unsere Kunden Inhalte sammeln, moderieren und auf ihrer Website, ihrem Online-Shop und ihren sozialen Kanälen veröffentlichen. Flowbox wurde 2016 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Marketingtechnologieunternehmen Europas und belegte Platz 8 im Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. Im Jahr 2022 fusionierten Flowbox und Photoslurp zu einem Unternehmen und heute hat das gemeinsame Unternehmen 70 Mitarbeiter und Büros in Stockholm, Barcelona und Amsterdam bedienen mehr als 850 Kunden in 40 Märkten. ⭐️ Platz 8 bei Deloittes Technology Fast 50 Schweden ⭐️ Offizieller Meta-Marketing-Partner

