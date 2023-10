Trustpilot.com ist eine 2007 in Dänemark gegründete dänische Website für Verbraucherbewertungen, die Bewertungen von Unternehmen weltweit bereitstellt. Jeden Monat werden fast 1 Million neue Bewertungen veröffentlicht. Die Website bietet Unternehmen Freemium-Dienste an. Das Unternehmen verlässt sich darauf, dass Benutzer, Software und Compliance-Team Bewertungen melden und von der Plattform entfernen, die gegen die Inhaltsrichtlinien von Trustpilot verstoßen. Trustpilot verfügt über Niederlassungen in New York, Denver, London, Kopenhagen, Vilnius, Berlin und Melbourne und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter. Es gibt unabhängige Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Bewertungsseiten wie Trustpilot möglicherweise gefälschte Bewertungen haben.

Website: trustpilot.com

