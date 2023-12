DHL International GmbH (DHL) ist ein internationaler Kurier-, Paketzustellungs- und Expressversanddienst, der ein Geschäftsbereich des deutschen Logistikunternehmens Deutsche Post ist. Das Unternehmen stellt jährlich über 1,5 Milliarden Pakete zu. Das Unternehmen wurde 1969 in San Francisco, USA, gegründet und weitete seinen Service Ende der 1970er Jahre weltweit aus. 1979 betrat das Unternehmen unter dem Namen DHL Air Cargo die hawaiianischen Inseln mit einem Frachtdienst zwischen den Inseln mit zwei DC-3- und vier DC-6-Flugzeugen. Dalsey und Hillblom überwachten persönlich den täglichen Betrieb, bis das Unternehmen 1983 schließlich in Konkurs ging. In seiner Blütezeit beschäftigte DHL Air Cargo knapp über 100 Arbeiter, Management und Piloten. Das Unternehmen war in erster Linie an Offshore- und interkontinentalen Lieferungen interessiert, doch der Erfolg von FedEx führte ab 1983 zu einer eigenen Expansion innerhalb der USA. 1998 begann die Deutsche Post, Anteile an DHL zu erwerben. Im Jahr 2001 erlangte das Unternehmen die Mehrheitsbeteiligung und erwarb im Dezember 2002 alle ausstehenden Anteile. Anschließend integrierte das Unternehmen DHL in seine Express-Sparte und weitete die Nutzung der Marke DHL auf andere Geschäftsbereiche, Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften der Deutschen Post aus. Heute teilt DHL Express seine Marke DHL mit Geschäftsbereichen wie DHL Global Forwarding und DHL Supply Chain. Mit der Übernahme von Airborne Express konnte das Unternehmen in den USA Fuß fassen. Die Finanzergebnisse von DHL Express werden im Geschäftsbericht der Deutschen Post AG veröffentlicht. Im Jahr 2016 stieg der Umsatz dieser Sparte um 2,7 % auf 14 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gegenüber 2015 um 11,3 % auf 1,5 Milliarden Euro.

