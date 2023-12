We Become What We Behold er et peg-og-klik-spil skabt af Nicky Case. I dette unikke 5-minutters spil fanger spilleren nyhederne med deres kamera. At vælge, hvad der skal inkluderes i, og hvad der skal udelukkes fra rammen, former resten af ​​historien om firkanterne og cirklerne. Start med at fange små misforståelser mellem en cirkel og en firkant, og se, hvordan dine beslutninger øger spændingen mellem masserne af Cirkler og Firkanter. Man kan sige, at spillet afslører, hvordan sociale medier forstørrer små forskelle til grove monstrositeter. Gå nu videre og begynd at udføre dit arbejde, indtil historiens klimaks udspiller sig for dine øjne (eller linser). Vil du vælge fred eller vold i We Become What We Behold? Træk kameraindikatoren rundt og klik for at få et billede. Sørg for at få unikke og begivenhedsrige billeder.We Become What We Behold blev skabt af Nicky Case. Dette er deres første spil på Poki! Sørg for at støtte udvikleren på Patreon.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med We Become What We Behold. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.