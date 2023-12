Gem 11 er et puslespil, hvor du skal forbinde ædelstene af samme størrelse, farve og antal sammen, skabt af Stefan Nikolic. Løst baseret på det populære 2048-spil, vil dette elegante puslespil presse dig til det yderste. Spil Gem 11 på Poki på din desktop eller mobilenhed gratis, og se, hvor mange ædelstenskombinationer du kan lave! Dette glatte HTML5-spil er den perfekte måde at teste dine puslespilfærdigheder på.Kontrol: Mus - Klik og træk for at forbinde ædelstene. Pro Tip: Glem ikke at se, hvilken type sten du får næste gang. Tallet i den sorte cirkel over ædelstenene fortæller dig, hvilken slags ædelsten du får på det tomme sted.Om skaberen:Gem 11 er skabt af Stefan Nikolic, der er baseret i Serbien.

Websted: poki.com

