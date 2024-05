Spot the Differences er et puslespil, der udfordrer dine observationsevner, mens du jager efter forskelle mellem to billeder! Med utallige søde malerier med scener fra eventyr, lækre retter og charmerende gadeudsigt, byder hvert niveau på en dejlig visuel nydelse. Vær forsigtig - du har kun tre liv pr. niveau for at se alle de korrekte forskelle. Føler du dig fastlåst? Fortvivl ikke! Du skal blot klikke på tipknappen for at få hjælp. Skærp dine øjne og afdække alle forskellene!

Websted: poki.com

