Spil det ultimative gemmeleg i Simply Prop Hunt! I dette multiplayer rekvisitjagtspil spiller du enten som en prop eller en jæger. Rekvisitter er forklædt som genstande, som du ville finde rundt om på niveauet, og det er op til rekvisitterne at gemme sig for øje. Vær dog forsigtig! Bliver du det samme sted for længe, ​​begynder du at ryste – hvilket gør dig nemmere at få øje på. Som jæger er du udstyret med jetpacks og hakker for at finde rekvisitterne. Hvis du finder en, så slå den hurtigt, før den løber væk! Der er masser af genstande at låse op for din Hunter-karakter og tonsvis af rekvisitter at spille som. Kan du blive den luskede prop og den skarpeste jæger i Simply Prop Hunt?

Websted: poki.com

