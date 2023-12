Daily Dadish er et platformspil, hvor du er en radisefar, der har ansvaret for at finde dine børn. Hop og gå gennem forhindringer for at genforene dine børn, uanset hvad det koster. Det, der gør dette spil så specielt, er det faktum, at du vil finde et andet niveau hver dag i modsætning til de tidligere Dadish-spil. Der er 365 unikt håndlavede baner og mange overraskelser, der venter på, at du kan udforske. Med 10 oplåselige karakterer og seriens karakteristiske lydspor, vil du aldrig kede dig af at spille dette spil. Er du klar til en far-venture, der varer et helt år? Flyt - WASD eller piletasterJump - Space barDaily Dadish er skabt af Thomas K. Young, en spiludvikler baseret i New Zealand. Spil deres andre spil på Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst og Super Fowlst 2Du kan spille Daily Dadish gratis på Poki.Daily Dadish kan spilles på din computer, telefon og tablets.

