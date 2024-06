Er du klar til en ny far-venture? Dadish 3 er et platformspil, hvor du er en radisefar, der har ansvaret for at finde dine børn. En mistænkelig bus har taget dine børn med på udflugt, og dine faderlige sanser fortæller dig, at der er noget galt, og dine børn kan blive forvandlet til radise-suppe! Red dine små radiser ved at plaske gennem en kloak, fare vild i ørkenen, blive ven med og ride på en delfin og modvilligt genforenes med din fremmedgjorte ægtefælle - ingen ringere end Momato! Er du klar til det mest underholdende og udfordrende Dadish-eventyr endnu? Flyt - WASD eller piletasterJump - Space barDadish 3 er skabt af Thomas K. Young, en spiludvikler baseret i New Zealand. Spil deres andre spil på Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst og Super Fowlst 2

