Tag på et hurtigt motorcykeleventyr i Blocky Trials, et spil, hvor du stræber efter at overvinde skøre udfordringer som professionel motocrosskører. Intense og hurtige, der er langt over 30 unikke ryttere at låse op og vælge imellem, hver med deres egne evner, såsom hurtigere hastigheder, bedre håndtering af større motorcykler eller bedre hop over vejspærringer og andre forhindringer. Der er 3 niveauer at låse op, hver sværere end den sidste. Saml mønter langs vejkanterne for at låse op for nye ryttere og motorcykler, men pas på ujævne terrængående landskaber, kasserede bylandskaber og vanskelige havne. Dette er et kørespil i Minecraft-stil, hvor dit hovedmål er at overleve turen.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Blocky Trials. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.