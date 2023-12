For episke spændingssøgende og gaming-adrenalin-junkies giver Bike Trials Junkyard dig den ekstreme udfordring med hardcore-banekonkurrencer. Kør gennem hver skrotbane på en ATV for at samle point og låse op for nye køretøjer, som en episk BMX-motorcykel. ATV-bevægelserne er vanskelige, da enhver hård acceleration, stunt eller deceleration kan styrte din cykel. Dit mål er et kapløb til målstregen på tværs af 10 baner, hver mere udfordrende og forhindringsfyldte end den sidste. 3D-grafikken sætter dig IND i spillet, så du kan opgradere din ATV eller motorcykel, mens du mærker adrenalinen strømme gennem dine årer.

Websted: poki.com

