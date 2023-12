D&D Beyond (DDB) er det officielle digitale værktøjssæt og spilledsager til Dungeons & Dragons femte udgave. DDB er vært for onlineversioner af de officielle Dungeons & Dragons bøger i femte udgave, inklusive regelbøger, eventyr og andre tillæg; det giver også digitale værktøjer som en karakterbygger og et digitalt tegnark, monster- og trylleformularlister, der kan sorteres og filtreres, en encounter builder og en interaktiv Twitch Extension. Ud over officielt D&D-indhold giver det også mulighed for at oprette og tilføje tilpasset hjemmebrygget indhold. D&D Beyond udgiver også regelmæssigt originalt video-, stream- og artikelindhold, inklusive interviews med Dungeons & Dragons-medarbejdere, forhåndsvisninger af indhold og tie-ins og ugentlige udviklingsopdateringer. D&D Beyond blev tidligere drevet af Curse LLC, et datterselskab til Twitch. Den 12. december 2018 meddelte Fandom, Inc. dog, at de havde erhvervet alle Curses medieaktiver, inklusive D&D Beyond.

Websted: dndbeyond.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med D&D Beyond. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.