Crush: Interactive stories er et simulationsspil udviklet af RisingMeta. Du bestemmer selv eventyret og vilkårene for det. At spille det interaktive fiktionsspil Crush vil lade dig komme ind i en verden fyldt med mærkelige og fascinerende historier. I hvert kapitel af hver smuk og spændende historie har du muligheden for at bestemme, hvilken vej du skal tage. Et valg kan fuldstændig ændre fortællingens forløb, og hvert nyt sæt af valg vil resultere i en fortælling, der er særlig for den person, der foretager dem. Ved at spille Crush, vil et helt nyt visuelt historiespil give dig mulighed for at indtage fortællinger fyldt med romantik, eventyr, det overnaturlige og historier om kærlighed. Du kan posere som en af ​​kontordamerne og have en affære med din attraktive chef. Du kan blive en vampyrjæger og tage imod de lokkende, men potentielt farlige vampyrer. Du kan blive forelsket i en varulv, selvom du er hjemmehørende på landet. Du har total kontrol over de valg, du træffer i livet, inklusive hvem du vil tilbringe resten af ​​dit vidunderlige liv med. Med Crush: Hot Interactive Stories, et interaktivt fiktionsspil, kan du vælge din egen historie fra en verden fuld af vilde og spændende muligheder. Du har et valg i hvert kapitel af hver fængslende og romantisk historie. Spil Crush: Interaktive historier online ved kun at bruge en webbrowser på en pc eller mobil. Ingen grund til at downloade noget spil, bare start med at spille online gratis, kun på now.gg.

Websted: now.gg

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Crush: Interactive Stories. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.