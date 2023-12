Brutal.io er et online spil fra skaberen af ​​Wings.io. Deltag i dette smarte 2D-fysikspil og spil i realtid med millioner af spillere over hele verden. Styr din bil og kast din slagle mod andre spillere. Let at spille, svært at mestre. Klik for at frigøre din slagle og klik igen for at få den tilbage. Grønne vagtposter vil stjæle energi fra dig, hvis du bliver for distraheret. Brutal.io gameplay er afhængig af ren 2D-fysik. Efter et stykke tid vil du begynde at udvikle dine egne smarte strategier til at fange dine fjender, hvad enten det er ved at knuse dem mod en mur, vente på dem ved indgangen til det centrale område eller ved at overraske dem midt mellem din bil og din slagle.

Websted: brutal.io

