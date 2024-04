SaaS cloud-baseret løsning til at skabe, spore, rapportere, analysere og visualisere din virksomheds eller afdelings KPI'er. Håndtering af KPI'er har aldrig været så let. Ingen yderligere programmeringsfærdigheder, læringssessioner eller webinarer påkrævet – du kan begynde at arbejde og analysere dine forretningsdata inden for få minutter. Vi hjælper virksomheder med at være på toppen af ​​deres forretningsresultater efterfulgt af effektive, rettidige og frugtbare forretningsbeslutninger. Med vores service kan du: - Oprette dine egne KPI'er eller vælge branchens bedste praksis KPI-skabeloner fra vores butik - Bruge beregnede og rullende KPI'er - Vælge roller og privilegier (4 niveauer af hierarki) - Administrere dine KPI-rapporter og analyser - Visualisere og dele dine ydeevne gennem dashboards

Kategorier :

Websted: waytobi.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Waytobi. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.