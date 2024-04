Reach Reporting

Opgrader til rækkevidderapportering. Automatisering af dine finansielle og ikke-finansielle data. Gør rapportering, prognoser og budgettering let med kraftfulde dashboards og forbedrede billeder. Automatiser gentagne opgaver for at træffe bedre datadrevne beslutninger på få minutter. Få værdifuld indsigt i din virksomheds bane med vores 3-vejs prognosefunktion. Ved at forbinde din P&L, balance og pengestrømsopgørelse kan du skabe et omfattende overblik over din økonomi med automatiseret pengestrømsprognose. Økonomichefer, revisorer og rådgivere anslår, at 48 % af deres tid bruges på at udarbejde økonomiske rapporter og dashboards. Rapporter og dashboards opdateres dynamisk, efterhånden som data flyder gennem hver måned. Visualiser data med blot et par klik.

