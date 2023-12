Sørg for, at dine regninger bliver betalt, så du kan fokusere på resten. Hold orden ved at spore dit forbrug, og planlæg fremad ved at forudsige din pengestrøm og kontosaldo. Betal din gæld. Brug vores balancerapport til at se, hvor lang tid det vil tage dig at gøre det, og til at fange eventuelle røde flag måneder før noget bliver et problem. Mens de fleste budgetapplikationer fokuserer på dine tidligere udgifter, kan du med Kualto fokusere på din fremtid ved at fremskrive din begyndelses- og slutsaldo hver uge. Du har råd til mere, end du tror. Med vores prognosetilgang kan du se, hvor meget du kan bruge, og hvornår du kan bruge det! Se konsekvenserne af dine beslutninger, før du træffer dem. Spil med 'hvad nu hvis'-scenarier, så du kan træffe de rigtige valg. Ved altid, hvad der kommer op. Brug transaktionsstatusser til at holde styr på, hvad der stadig skal betales, og hvad der er blevet betalt. Betal til tiden. Modtag påmindelser, så du ved, hvornår regninger forfalder, undgå forsinkelsesgebyrer og betal ansvarligt. Kualto er som en krystalkugle, der fortæller dig, hvor mange penge du vil have på ethvert tidspunkt, ikke kun i slutningen af ​​måneden. Din Kualto-konto kan tilgås via appen eller med en browser. Ingen grund til at synkronisere eller sikkerhedskopiere noget. Få adgang til dine data hvor som helst.

Websted: kualto.com

