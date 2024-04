ScaleXP er en dataanalyseplatform, der kombinerer både finansielle og marketingsystemer for at hjælpe ambitiøse virksomheder med at maksimere kraften i deres data og vokse hurtigere. Vi giver B2B-virksomheder en enkelt kilde til sandhed ved at samle data på tværs af de førende systemer (regnskab, salg, marketing), hvilket gør det lettere at vokse med tillid. Muliggør samarbejde på tværs af teams gennem delte dashboards. Med automatiserede B2B KPI'er og metrics baseret på din virksomhedstype (SaaS, opstart osv.) til at beregne MRR, ARR, LTC, CAC, Cohort Analysis og mange flere! Platformen er designet til virksomheder i vækst, især dem med investorer. ScaleXP gør det muligt for brugere at indsamle penge med tillid, med vores realtidsdata og grundlæggernes dashboard for at holde fingrene på pulsen af ​​virksomhedens præstationer.

