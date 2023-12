Versium er en datateknologivirksomhed, der gør det muligt for marketingfolk bedre at identificere, forstå og nå deres ideelle kundeemner på tværs af flere digitale kontaktpunkter og marketingkanaler. Versiums brancheførende identitetsopløsning og indsigtsmotor driver en række løsninger, der hjælper marketingfolk med at forbedre deres rækkevidde med så meget som 5X. Versiums proprietære dataaktiver omfatter over 2 milliarder kontaktpunkter og over 2 billioner indsigtsattributter, hvilket skaber branchens rigeste B2B2C identitetsgraf og datateknologiplatform, der giver marketingfolk mulighed for at vinde kunder.

Websted: versium.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Versium. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.