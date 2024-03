Zeta Global

Zeta Marketing Platform (ZMP) leverer det, der betyder mest for din organisation – reel vækst. Drevet af en brancheførende kombination af proprietære data og AI, gør ZMP det muligt for marketingfolk at skabe individualiserede omnichannel-oplevelser, der driver erhvervelse, omsætningsvækst og fastholdelse sammen med øget marketingeffektivitet. Anerkend dine bedste kunder og kundeemner på tværs af kanaler og enheder, og lever det rigtige tilbud og indhold på det rigtige tidspunkt og den foretrukne kanal baseret på unikke egenskaber og uovertruffen forudsigelig indsigt. Native CDP og identitetsopløsning Zeta Marketing Platform inkluderer en native CDP-løsning, der bruger Zetas ekspansive identitetsgraf til at identificere anonyme brugere og engagere dem på tværs af kanaler med meningsfulde, individualiserede oplevelser. Du kan konfigurere dit brands identitetsopløsning, forening og hygiejnekrav med en intuitiv visuel grænseflade med lav kode. Zetas løsning er forankret i styrken og omfanget af vores deterministiske datasæt (750M+ identiteter globalt), hvilket giver en unik dybde af kundekendskab. · Opnå et enkelt vedvarende overblik over dine kunder og kundeemner · Oprethold identitet med streng ID-opløsning og integreret datahygiejne · Integrer enhver datakilde med øjeblikkelig adgang og opdateringer i realtid Prospekterhvervelse i stor skala Udnyt Zetas løbende opdaterede demografiske, adfærdsmæssige og hensigtsmæssige signaler til afdække forbrugere på markedet for dine produkter. Kun Zeta Marketing Platform kombinerer et proprietært deterministisk datasæt, industriel styrke identifikatorer og en komplet løsning til omnichannel orkestrering og aktivering. Zeta giver den indsigt, du har brug for, for at sikre, at din strategi er resultatdrevet med målbar ydeevne. · Afdække forbrugere på markedet med deterministiske data og hensigtssignaler · Udfør og koordiner dine omnichannel-akkvisitionsstrategier i stor skala · Find og engager nye kunder, der ligner dine bedste kunder. Omnichannel engagement Zeta tilbyder en enkelt platform til at orkestrere enhver kundeoplevelse – på tværs af kanaler og gennem et individs livscyklus. Du kan aktivere kunder og kundeemner på tværs af tusindvis af betalte og ejede kanaler og optimere enhver interaktion med opdateret indsigt, der fører til det bedst mulige resultat. Lad vores kraftfulde AI være din guide til de bedste beslutninger. Med Zeta Marketing Platform kan du udvikle dig fra at have en individuel strategi for hver kanal til en holistisk kundeoplevelsesstrategi, der tager højde for, hvordan enkeltpersoner engagerer dit brand i de kanaler, de foretrækker. · Genkend hver enkelt person på tværs af kanaler og enheder · Målret mod personer med berigede kundedata og handlingsorienteret indsigt · Orkestrer omnichannel-budskaber med 1:1 tilbud og tilpasset indhold

