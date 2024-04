Upsy Shopping Helper er et AI-værktøj til webshopejere, der ønsker at øge salget og holde kunderne glade. * Upsys smarte søgefunktion er optimeret til mobilbrugere for at hjælpe besøgende med at finde det rigtige produkt hurtigt med billeder. * AI-produktanbefalingsfunktion tilskynder kunder til at købe mere, hvilket øger værdien af ​​hvert salg. * Daglige tilbud og nye kampagner fremskynder lageromsætningen og tilskynder kunderne til at udforske din butik. * Smarte ofte stillede spørgsmål frigør dit kundeserviceteam og reducerer antallet af indkøbskurv. * Upsys undersøgelsesfunktion indsamler værdifuld kundefeedback for at hjælpe dig med at optimere din virksomhed

