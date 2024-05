Octocom er en AI-kundesupportplatform til e-handelsbutikker, der automatiserer kundesupport til rutineopgaver og frigør dit team til kun at håndtere ekstraordinære tilfælde. Integrering med et enkelt klik med store e-handelsplatforme og helpdesk, forud- og eftersalgs AI-support og prisvindende 24/7/365 live kundesupport for at hjælpe mærker af enhver størrelse med at opsætte og integrere vores AI - alt sammen uden de overdrevne omkostninger.

