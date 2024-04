Ultimate er verdens førende automatiseringsplatform for kundesupport - hjælper virksomheder med at skalere deres kundeservice med samtale og generativ kunstig intelligens. En konsekvent leder på anmeldelsesplatform G2, vores banebrydende teknologi og kundecentrerede support muliggør automatiske samtaleoplevelser på tværs af alle tekstbaserede kommunikationskanaler. Takket være kunstig intelligens bygget og undersøgt internt og et eksperthold på 150 ansatte, tæller Ultimate spillere fra DeepL til Deezer og Zendesk til Zalando blandt sin globale kundebase. Virksomheder som disse kan forvente at nå automatiseringsrater på 60 % på tværs af chat, e-mail, beskeder og mere - på 109 sprog, 24/7. Ud over vores track record af målbare ROI og omkostningsbesparelser for virksomheder bruger vores netop lancerede produkttilføjelse, UltimateGPT, den samme generative AI-teknologi bag ChatGPT til at levere nøjagtig supportautomatisering på få minutter.

