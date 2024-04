CBOT er en førende Conversational AI-virksomhed, der leverer AI-løsninger i virksomhedskvalitet inden for Conversational AI og Generative AI. Vi er specialiserede i at forbedre kundeoplevelser inden for finansielle tjenester, e-handel, telekommunikation og kundeservicesektorer gennem AI-baserede chatbots, der hjælper virksomheder med at nå deres mål om at øge kundeloyalitet og omsætning.

Kategorier :

Websted: cbot.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CBOT. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.