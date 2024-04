Verloop.io er verdens førende automatiseringsplatform for kundesupport. Det hjælper virksomheder med at levere dejlige supportoplevelser til deres kunder på tværs af kanaler. Verloop.io's platform leverer problemfrit support på tværs af forskellige kanaler, lige fra websteder og WhatsApp til in-app og stemmeinteraktioner. Med en global tillid fra over 5000 brands, herunder prominente navne som Decathlon, Cleartrip og Nykaa, henvender Verloop.io sig til både virksomheder og SMB'er. Verloop.io's end-to-end-løsning adskiller os og tilbyder en tredelt tilgang: 1. Indledende forespørgselsopløsning: I den første fase af kontaktcenterinteraktioner anvender Verloop.io AI-understøttelse gennem både chat og stemme. Verloop.ios samtale-AI-løsninger håndterer effektivt de fleste kundeforespørgsler. 2. Human-Agent Support: Efterhånden som forespørgsler eskalerer til menneskelige agenter, introducerer Verloop.io Co-pilot til support – et kraftfuldt AI-værktøj, der hjælper menneskelige agenter med præcise svar. Værktøjet foreslår svar for at forbedre agenteffektiviteten. Ved at udnytte tale-til-tekst og AnswerFlow drevet af dokumentkognition kan agenter også udnytte vores generative AI-drevne værktøjer som AI-resumé, AI-Rephrase, AI-Expand og AI-Tone Adjustment for at sikre de bedste svar og øget kundetilfredshed. 3. AI-drevet kvalitetsanalyse (QA): Verloop.io's Sparks tilbyder den ultimative løsning til kvalitetsanalytikere, der automatiserer opkaldsanalyse ved hjælp af generativ AI. Dette sikrer en strømlinet proces til løbende forbedringer. Ud over ovenstående værktøjer kan virksomheder bruge Verloop.io's bot-builder-Opskrifter sammen med Smart-blok for nemt at begynde deres rejse mod at tilbyde den bedste kundeoplevelse. Kort sagt sigter Verloop.io på at forenkle og løfte kundesupportrejsen gennem innovativ automatisering og AI-drevne løsninger

Kategorier :

Websted: verloop.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Verloop.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.