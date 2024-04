DigitalGenius er en automatiseringsplatform for kundeoplevelse, der kombinerer e-handel AI med tilpasselige arbejdsgange og integrationer. Med mere end 60 detail- og e-handelsspecifikke use cases, der er tilgængelige ud af boksen, hjælper DigitalGenius detailhandlere med at automatisere deres svar på gentagne kundeforespørgsler som "Hvor er min ordre?" og returnering/refusion. Dette resulterer i hurtigere respons- og løsningstider og frigør agenter til at håndtere mere komplekse forespørgsler.

Websted: digitalgenius.com

