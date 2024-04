Cognigy revolutionerer kundeserviceindustrien ved at udnytte den mest banebrydende AI-teknologi på markedet. Dens prisvindende løsning, Cognigy.AI, giver virksomheder mulighed for at levere enestående service, der er øjeblikkelig, personlig, på ethvert sprog og på enhver kanal. Ved perfekt at kombinere Generative og Conversational AI for at skabe AI-agenter former Cognigy fremtiden for kundeservice, øger kundetilfredsheden og understøtter medarbejdere i realtid. Bygget på grundlaget af verdens førende Conversational AI-platform tilbyder Cognigy.AI næste generations kundeservice med en række nøglefærdige løsninger, herunder Voice AI-agenter, Digital Chat AI-agenter og Agent Copilot. Med snesevis af fortrænede færdigheder fungerer platformen problemfrit med eksisterende virksomhedssystemer og lærer af dine agenter, hvilket giver dem superkræfter. Over 1000 brands verden over stoler på Cognigy og dets omfattende partnernetværk for at skabe AI-kundeserviceagenter til deres virksomhed. Cognigys imponerende verdensomspændende kundeportefølje omfatter Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz og Toyota.

