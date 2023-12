Deutsche Lufthansa AG (tysk udtale: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), almindeligvis forkortet til Lufthansa, er Tysklands flagrederi og største luftfartsselskab, som kombineret med sine datterselskaber er det næststørste flyselskab i Europa målt i passagerer. Navnet på det tidligere flagskib er afledt af det tyske ord Luft, der betyder "luft" og Hansa for Hanseforbundet. Lufthansa er et af de fem stiftende medlemmer af Star Alliance, verdens største flyselskabsalliance, dannet i 1997. Virksomhedens slogan er 'Sig ja til verden'. Udover sine egne tjenester og ejer datterselskaber passagerflyselskaber Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines og Eurowings (benævnt på engelsk af Lufthansa som dets Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG ejer adskillige luftfartsrelaterede selskaber, såsom Lufthansa Technik og LSG Sky Chefs, som en del af Lufthansa Group. I alt har koncernen over 700 fly, hvilket gør den til en af ​​de største flyflåder i verden. Lufthansas vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkvarter er i Köln. Den primære operationsbase, kaldet Lufthansa Aviation Center, er i Lufthansas primære hub i Frankfurt Lufthavn, og dens sekundære hub er i München Lufthavn, hvor der opretholdes et sekundært Flight Operations Center.

Websted: lufthansa.com

