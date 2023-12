tosh er en tekstbaseret Scratch-editor: du indtaster kode i et tekstbaseret format, som den kompilerer til Scratch-projekter, og dermed besejrer hele pointen med Scratch. Scratch er et programmeringssprog designet til begyndere. Scratchs hovedanke er, at det er blokbaseret: I stedet for at indtaste kode, trækker du blokke rundt. Da blokformerne kun må passe sammen på bestemte måder, er syntaksfejl umulige. Samlet set gør den blokbaserede grænseflade den begyndervenlig.

Websted: blob.codes

