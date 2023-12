Scratch er et blokbaseret visuelt programmeringssprog og hjemmeside, der primært er målrettet børn. Brugere af webstedet kan oprette onlineprojekter ved hjælp af en bloklignende grænseflade. Tjenesten er udviklet af MIT Media Lab, er blevet oversat til 70+ sprog og bruges i de fleste dele af verden. Scratch undervises og bruges på efterskoler, skoler og gymnasier samt andre offentlige videninstitutioner. Fra august 2020 viser samfundsstatistikker på sprogets officielle hjemmeside mere end 58 millioner projekter delt af over 57 millioner brugere og næsten 48 millioner månedlige hjemmesidebesøg. Scratch tager sit navn fra en teknik, der bruges af diskjockeys kaldet "scratching", hvor vinylplader klippes sammen og manipuleres på en pladespiller for at producere forskellige lydeffekter og musik. Ligesom scratching lader hjemmesiden brugere blande forskellige medier (inklusive grafik, lyd og andre programmer) på kreative måder ved at skabe og remixe projekter, såsom videospil og animationer.

