OneCompiler er en online compiler, der hjælper brugere med at skrive, køre og dele kode online. Den måde, vi lærer programmering på, har ændret sig drastisk i løbet af de sidste par år. Brugere bruger mobiler, tablets, chromebooks osv. til at lære programmering. Desværre understøtter de fleste programmeringssprog kun x86-arkitekturer, så de er begrænset til at blive installeret på bærbare og stationære computere. Installationer er ikke nemme og tilføjer en stejl indlæringskurve for begyndere.

