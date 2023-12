The Economist er en international ugeavis trykt i magasinformat og udgivet digitalt, der fokuserer på aktuelle anliggender, internationalt forretning, politik og teknologi. Avisen er baseret i London og ejes af The Economist Group, med kerneredaktioner i USA samt på tværs af større byer på det kontinentale Europa, Asien og Mellemøsten. I august 2015 solgte Pearson sin andel på 50 procent i avisen til den italienske Agnelli-families investeringsselskab, Exor, for £469 millioner (531 millioner USD), og avisen generhvervede de resterende aktier for £185 millioner ($206 millioner). I 2019 var dets gennemsnitlige globale trykte oplag over 909.476; dette, kombineret med dets digitale tilstedeværelse, løber op i over 1,6 mio. På tværs af deres sociale medieplatforme når den et publikum på 35 millioner fra 2016. Avisen har et fremtrædende fokus på datajournalistik og analyse frem for original rapportering, til både kritik og anerkendelse. Grundlagt i 1843, blev The Economist første gang cirkuleret af den skotske økonom James Wilson for at samle støtte til at afskaffe de britiske majslove (1815-46), et system med importtold. Med tiden udvidede avisens dækning sig yderligere til politisk økonomi og begyndte til sidst at køre artikler om aktuelle begivenheder, finans, handel og britisk politik. Igennem midten til slutningen af ​​det 20. århundrede udvidede det i høj grad sit layout og format og tilføjede meningsspalter, særlige rapporter, politiske tegneserier, læserbreve, forsidehistorier, kunstkritik, boganmeldelser og teknologiske funktioner. Papiret er ofte genkendeligt på dets røde brandbilsnavneskilt og illustrerede, aktuelle omslag. Individuelle artikler skrives anonymt, uden byline, for at avisen kan tale som én samlet stemme. Det er suppleret med dets søsterlivsstilsmagasin, 1843, og en række podcasts, film og bøger. The Economists redaktionelle holdning kredser primært om klassisk, social og især økonomisk liberalisme. Siden grundlæggelsen har den støttet radikal centrisme og favoriseret politikker og regeringer, der opretholder centristisk politik. Avisen forkæmper typisk økonomisk liberalisme, især frie markeder, frihandel, fri immigration, deregulering og globalisering. På trods af en udtalt redaktionel holdning anses den for at have ringe rapporteringsbias og udøve streng faktatjek og streng kopiredigering. Dets omfattende brug af ordspil, høje abonnementspriser og dybden af ​​dækningen har forbundet avisen med en højindkomst og uddannet læserskare, der trækker både positive og negative konnotationer. I tråd med dette hævder den at have indflydelsesrig læserskare af fremtrædende virksomhedsledere og politiske beslutningstagere.

Websted: economist.com

